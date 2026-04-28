Sturno in festa per San Michele Arcangelo: fede, tradizione e musica l’8 maggio

STURNO – Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: le festività in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Sturno, in programma l’8 maggio 2026.
Un evento che unisce fede, tradizione e momenti di aggregazione, coinvolgendo cittadini e visitatori in un ricco calendario di iniziative religiose e civili.
Il programma religioso
I festeggiamenti saranno preceduti dalla novena, in programma dal 29 aprile al 7 maggio, ogni giorno alle ore 18 presso il Santuario di San Michele Arcangelo.
Il giorno della festa, l’8 maggio, sono previste:
- Sante Messe alle ore 9:00 e 11:00
- alle 18:30, la celebrazione eucaristica seguita dalla processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale Città di Airola “G. Puccini”
Musica e spettacolo
La serata proseguirà all’insegna del divertimento con lo spettacolo musicale, in programma alle ore 21:30, che vedrà protagonista l’Orchestra Odissea, pronta ad animare la piazza con musica e intrattenimento.
Tradizione e comunità
A rendere ancora più suggestiva la festa contribuiranno le luminarie e i fuochi pirotecnici, elementi immancabili delle celebrazioni patronali, simbolo di devozione e identità locale.
Un appuntamento atteso che ogni anno richiama numerosi fedeli e visitatori, confermando il forte legame tra la comunità di Sturno e il suo patrono San Michele Arcangelo.