Sturno in festa per San Michele Arcangelo: fede, tradizione e musica l’8 maggio

STURNO – Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: le festività in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Sturno, in programma l’8 maggio 2026.

Un evento che unisce fede, tradizione e momenti di aggregazione, coinvolgendo cittadini e visitatori in un ricco calendario di iniziative religiose e civili.

Il programma religioso

I festeggiamenti saranno preceduti dalla novena, in programma dal 29 aprile al 7 maggio, ogni giorno alle ore 18 presso il Santuario di San Michele Arcangelo.

Il giorno della festa, l’8 maggio, sono previste:

Sante Messe alle ore 9:00 e 11:00

alle ore 9:00 e 11:00 alle 18:30, la celebrazione eucaristica seguita dalla processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale Città di Airola “G. Puccini”

Musica e spettacolo

La serata proseguirà all’insegna del divertimento con lo spettacolo musicale, in programma alle ore 21:30, che vedrà protagonista l’Orchestra Odissea, pronta ad animare la piazza con musica e intrattenimento.

Tradizione e comunità

A rendere ancora più suggestiva la festa contribuiranno le luminarie e i fuochi pirotecnici, elementi immancabili delle celebrazioni patronali, simbolo di devozione e identità locale.

Un appuntamento atteso che ogni anno richiama numerosi fedeli e visitatori, confermando il forte legame tra la comunità di Sturno e il suo patrono San Michele Arcangelo.