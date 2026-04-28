Elezioni 2026 ad Avellino: L’attivista per i Diritti delle Persone con Disabilità Giovanni Esposito con la lista Sceglie Avellino a sostegno di Laura Nargi.

Per le elezioni amministrative del 2026 ad Avellino, Giovanni Esposito da anni attivista per i Diritti delle Persone con Disabilità si candida alla carica di Consigliere Comunale di Avellino con la lista civica Sceglie Avellino, sostenendo Laura Nargi.

“Con Laura ci conosciamo ormai da tantissimo tempo, è una persona che ha sempre dimostrato ampia sensibilità alle fasce deboli della popolazione, particolarmente quando ha rivestito nell’ultima consiliatura al Comune di Avellino il ruolo di Sindaco e per questo chiedo all’elettorato un voto di fiducia e non di cortesia per le prossime amministrative”, afferma Esposito.

Negli anni, Esposito ha dato voce non solo in ambito provinciale ma anche regionale a numerose problematiche dei cittadini con disabilità, dalla loro quotidianità al problema delle barriere architettoniche, proprio sull’ultimo punto riguardo le barriere architettoniche nel corso del breve mandato dell’amministrazione Nargi avevamo iniziato dei primi interventi di abbattimento di barriere architettoniche iniziando dal marciapiedi del Tribunale per poi giungere ad un’altra serie di interventi che ci avrebbero portati alla redazione e approvazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche per rendere Avellino accessibile e inclusiva, si è occupato delle soste selvagge in prossimità dei marciapiedi e dei parcheggi riservati, ha dato voce alle varie segnalazioni sull’inclusione sociale, scolastica e sportiva, fino ai numerosi eventi organizzati dalle amministrazioni precedenti, all’ultima amministrazione Nargi, con tante discriminazioni rispetto alla partecipazione degli stessi.

Esposito si è particolarmente interessato dell’annosa vicenda del Centro per l’Autismo di Contrada Serroni dalle dichiarazioni di un ex Sindaco riguardo l’affidamento della struttura ai privati contro la volontà delle famiglie fino alla mancata apertura della stessa, si resta fiduciosi ancora riguardo l’argomento sulle parole del Commissario Perrotta di consegnare la struttura all’A.S.L. prima della nomina e insediamento del prossimo consiglio comunale, come pure si resta fiduciosi sulle dichiarazioni della manager dell’ A.S.L. Conte di voler partire quanto prima con le attività dei trattamenti ai trenta ragazzi con autismo scelti tramite bando pubblico.

“Avellino ha bisogno necessariamente di un forte rilancio delle Politiche Sociali e delle Disabilità accantonate in questi ultimi anni ed è per questo che la mia gestione come futuro Consigliere Comunale insieme a Laura Nargi Sindaca, sarà un’amministrazione non solo trasparente e particolarmente indirizzata al principio non solo di massima legalità ma anche un’amministrazione partecipata per una svolta irripetibile per Avelllino” dichiara Giovanni Esposito, il quale chiude i conti con il passato e apre una nuova stagione ad Avellino ringraziando Laura della fiducia e allo stesso tempo ringraziando Avellino per il sostegno e supporto che sicuramente che sicuramente gli offrirà con ampio consenso, porgendo gli auguri a tutti i candidati anche delle liste avversarie di buona campagna elettorale sempre con Avellino e gli Avellinesi al centro del dibattito.

A Laura Nargi Sindaca di Avellino come andrà andrà la competizione elettorale auguro di potersi riprendere cosa le è stato ingiustamente sottratto un anno fa, l’onore di rappresentare il capoluogo Avellino e gli Avellinesi perbene, dei quali mi sono anch’io sempre circondato, e che a lei avevano dato fiducia.