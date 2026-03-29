Mugnano del Cardinale si ferma e cammina insieme: grande partecipazione alla Via Crucis tra fede e pace

MUGNANO DEL CARDINALE – Una comunità unita nel segno della fede e della pace ha preso parte alla Via Crucis “Educarci alla Pace”, organizzata da don Giuseppe Autorino in occasione dell’inizio della Settimana Santa.

La celebrazione è partita da Piazza Cardinale alle ore 17:30, attraversando le strade del paese fino a raggiungere il Santuario, in un cammino di preghiera, riflessione e partecipazione che ha coinvolto numerosi fedeli. Presente anche l’Amministrazione comunale, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni ai momenti più significativi della vita della comunità.

Presenti non solo cittadini di tutte le età, ma anche le realtà associative del territorio, tra cui la Pro Loco, l’Azione Cattolica e altre associazioni locali, a testimonianza di una comunità viva e partecipe.

Particolarmente significativa la presenza dei bambini, protagonisti nel portare la croce lungo il percorso, simbolo di un messaggio che guarda al futuro e alle nuove generazioni. Accanto a loro, adulti e famiglie hanno condiviso ogni tappa con raccoglimento e intensa partecipazione.

La Via Crucis si è sviluppata come un momento non solo religioso, ma anche profondamente educativo: un invito a “educarci alla pace”, a partire dai gesti quotidiani, dalle relazioni e dall’impegno concreto all’interno della comunità.

Guidati dalla voce e dalla spiritualità di don Giuseppe Autorino, i fedeli hanno vissuto ogni stazione come occasione di riflessione sulla Passione di Cristo, ma anche come richiamo a costruire, giorno dopo giorno, un clima di solidarietà, rispetto e fraternità.

Una partecipazione sentita che ha reso la Via Crucis un momento di forte unione per Mugnano del Cardinale, capace di rinnovare il valore della fede vissuta insieme e di lasciare un segno profondo nel cuore della comunità.