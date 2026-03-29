Benevento, parto a sorpresa al San Pio: donna scopre di essere incinta solo al momento della nascita

BENEVENTO – Un episodio tanto raro quanto sorprendente si è verificato nel fine settimana presso l’ospedale “San Pio” di Benevento, dove una donna ha dato alla luce una bambina senza sapere di essere incinta.

La paziente si era presentata al Pronto Soccorso lamentando forti dolori, inizialmente interpretati come un malessere generico. Tuttavia, nel giro di poco tempo, la situazione ha assunto contorni ben diversi: si trattava infatti di un travaglio ormai in corso.

Il personale sanitario della UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso è intervenuto tempestivamente, assistendo la donna fino al parto, avvenuto senza complicazioni. La nascita della bambina è stata gestita con professionalità e prontezza, nonostante l’imprevedibilità dell’evento.

A rendere ancora più singolare la vicenda è la totale inconsapevolezza della madre, che non aveva mai sospettato la gravidanza, anche perché assumeva regolarmente la pillola anticoncezionale.

Il caso rientra nella cosiddetta “gravidanza criptica”, una condizione in cui la gestazione non viene riconosciuta fino alle fasi finali o addirittura fino al momento del parto. Si tratta di un fenomeno raro, ma documentato in ambito medico.

La direzione sanitaria dell’ospedale ha espresso apprezzamento per l’operato del personale, che ha saputo gestire con competenza una situazione improvvisa e delicata.

Un evento che ha lasciato tutti sorpresi, ma che si è concluso nel migliore dei modi: con la nascita di una nuova vita.