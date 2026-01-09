Mugnano del Cardinale, Sericè ancora tra le eccellenze: quarta conferma consecutiva nella guida Street Food del Gambero Rosso

Certe conferme, quando arrivano puntuali anno dopo anno, non fanno più notizia per la sorpresa ma per la solidità che raccontano. È il caso della Paninoteca Sericè di Mugnano del Cardinale, che per il quarto anno consecutivo entra nella Guida Street Food 2026 del Gambero Rosso, una delle pubblicazioni più autorevoli nel panorama gastronomico nazionale.

Un risultato che certifica un percorso ormai maturo e riconoscibile, costruito nel tempo e capace di mantenere standard elevati senza perdere identità. In piazza Umberto I, Sericè continua a rappresentare un punto di riferimento non solo per il territorio irpino, ma per tutti gli appassionati di street food di qualità.

La guida del Gambero Rosso, ogni anno, attraversa l’Italia raccontando il cibo di strada nelle sue forme più autentiche: chioschi storici, insegne di quartiere, nuove realtà creative e contaminazioni internazionali. Un mosaico in continua evoluzione, dove entrare – e restarci – non è mai scontato.

In questo contesto, Sericè si distingue per una proposta che mette al centro materie prime, equilibrio e riconoscibilità, riuscendo a rinnovarsi senza stravolgere ciò che l’ha resa apprezzata. Una cucina immediata, ma mai banale, che parla il linguaggio della tradizione con uno sguardo contemporaneo.

Il locale offre diverse modalità di fruizione: dai tavoli interni, raccolti e informali, agli spazi esterni che animano la piazza, fino al servizio d’asporto, sempre più apprezzato. Una flessibilità che risponde alle abitudini di un pubblico variegato, senza rinunciare alla cura del dettaglio.

La riconferma nella guida 2026 non è solo un premio simbolico, ma il segnale di una continuità rara, soprattutto in un settore in cui mode e tendenze cambiano rapidamente. Per Sericè, invece, la strada è chiara: crescere restando fedeli a una visione precisa di street food, fatto di sostanza prima ancora che di immagine.

Un risultato che valorizza il lavoro quotidiano e che porta ancora una volta Mugnano del Cardinale sulla mappa nazionale delle eccellenze gastronomiche.