Gennaro Gattuso compie 48 anni: auguri al ct della Nazionale Italiana

Oggi Gennaro Ivan Gattuso compie 48 anni. Nato il 9 gennaio 1978 a Corigliano Calabro, Ringhio resta una delle figure più iconiche del calcio italiano, simbolo di grinta, determinazione e spirito di sacrificio.
Protagonista di una carriera ricca di successi con il Milan e con la Nazionale, oggi Gattuso continua il suo percorso nel mondo del calcio da Commissario Tecnico dell’Italia, portando con sé la stessa passione che lo ha sempre contraddistinto.
A lui gli auguri di buon compleanno, nel segno del carattere e dell’amore per il calcio.