9 gennaio 1951: New York apre le porte alla casa delle Nazioni Unite

Il 9 gennaio 1951 segna una data simbolica nella storia delle relazioni internazionali: a New York viene inaugurata ufficialmente la sede centrale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Un luogo destinato a diventare il cuore della diplomazia mondiale, nato sulle macerie morali e materiali lasciate dalla Seconda guerra mondiale.

L’ONU aveva iniziato a operare già dal 1° gennaio 1946, dopo l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 24 ottobre 1945 da 51 Paesi fondatori. L’obiettivo era ambizioso e, al tempo stesso, necessario: evitare che l’umanità fosse nuovamente travolta dal flagello della guerra, promuovendo la cooperazione tra gli Stati, la tutela dei diritti umani e lo sviluppo dei popoli.

Oggi l’Organizzazione riunisce quasi la totalità degli Stati del mondo, con 193 Paesi membri. Accanto a essi, la Santa Sede e la Palestina partecipano con lo status di osservatori permanenti, mentre migliaia di organizzazioni non governative collaborano con le istituzioni dell’ONU attraverso il Consiglio economico e sociale.

Il complesso inaugurato a Manhattan, affacciato sull’East River, è diventato celebre soprattutto per il cosiddetto “Palazzo di Vetro”, sede del Segretariato generale. L’intera area gode di un particolare regime giuridico: pur trovandosi sul territorio degli Stati Uniti, è soggetta al principio di extraterritorialità, a testimonianza del carattere sovranazionale dell’Organizzazione.

Dal punto di vista architettonico, il progetto rappresentò una sfida globale. Inizialmente si pensò a un lavoro corale che coinvolgesse i maggiori architetti del tempo, tra cui Le Corbusier. Alla fine, però, il disegno definitivo venne affidato a Oscar Niemeyer, che contribuì a definire un complesso moderno e funzionale, simbolo di trasparenza e dialogo.

Le funzioni dell’ONU sono articolate in diversi organi: l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Segretariato, la Corte Internazionale di Giustizia e, fino alla sua sospensione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria. A questi si affianca un vasto sistema di agenzie specializzate, impegnate nei settori della salute, dell’educazione, del lavoro e dello sviluppo.

Nel corso dei decenni, tuttavia, l’Organizzazione non è stata immune da critiche. Se da un lato la sua nascita rispecchiava anche la volontà degli Stati Uniti di guidare il nuovo ordine internazionale del dopoguerra, dall’altro non sono mancati momenti di crisi e di delegittimazione. In tempi più recenti, alcune amministrazioni statunitensi hanno ridimensionato il proprio sostegno finanziario, giudicando l’ONU poco efficace o superata.

Anche alcune agenzie specializzate hanno attraversato fasi difficili, tra contestazioni politiche e limiti operativi, come dimostrano le polemiche che hanno coinvolto l’UNESCO e l’Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi anni.

Eppure, a oltre settant’anni dall’inaugurazione della sua sede, l’ONU continua a rappresentare uno spazio unico di confronto globale. In un mondo segnato da conflitti, crisi sanitarie e diseguaglianze crescenti, resta forte l’auspicio che gli Stati sappiano recuperare lo spirito di cooperazione che animò la stagione immediatamente successiva alla guerra: un’unità capace di andare oltre nazionalismi e interessi di corto respiro, per affrontare insieme le sfide comuni dell’umanità.