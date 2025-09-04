Mugnano del Cardinale, San Michele di Serino, Summonte e Monteforte Irpino: chiusura notturna dell’acqua per carenza idrica

Avellino – Nuova sospensione idrica in Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una significativa e persistente diminuzione dell’apporto idrico dalle sorgenti, sarà necessaria la chiusura notturna della rete dalle ore 22:00 di giovedì 4 settembre alle ore 6:00 di venerdì 5 settembre nei comuni di Mugnano del Cardinale, San Michele di Serino (zona rurale), Summonte e Monteforte Irpino.

Gli orari indicati riguardano l’effettiva chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte. Tuttavia, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e del ripristino potranno variare in base ai tempi tecnici di riempimento delle reti. Considerata la gravità della situazione, l’interruzione potrebbe verificarsi anche prima dell’orario comunicato.

Alla riattivazione del servizio non si escludono fenomeni transitori di torbidità, che non compromettono la potabilità dell’acqua e che possono essere risolti lasciando scorrere i rubinetti per alcuni minuti.

La società invita gli utenti a restare aggiornati tramite il sito ufficiale www.altocalore.it e i canali social.