Una giovane trasferita in eliambulanza da Potenza ad Avellino dopo un grave incidente stradale

AVELLINO – È stata trasportata questa mattina in eliambulanza dall’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza al Moscati di Avellino una giovane di 23 anni, residente a Savona, rimasta coinvolta giorni fa in un grave incidente stradale. Dopo un periodo trascorso in Rianimazione in condizioni critiche, la paziente è ora affidata all’équipe dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, specializzata nel trattamento dei traumi complessi.

I medici stanno preparando un delicato intervento chirurgico per ricomporre una frattura al bacino, considerata particolarmente complessa. «La situazione è sotto controllo – ha spiegato il direttore del reparto, Antonio Medici –. La paziente presenta anche altre fratture, ma è vigile, sveglia e collaborante. Tutti gli esami preliminari sono in corso e ci aspettiamo che l’operazione possa svolgersi senza particolari problemi».

Il trasferimento conferma il ruolo dell’ospedale Moscati come punto di riferimento oltre i confini regionali per la gestione di fratture di bacino e anca. «È un riconoscimento – ha sottolineato il direttore generale Germano Perito – che premia la competenza e la dedizione della squadra guidata dal professor Medici. Restituire speranza e futuro, soprattutto ai giovani, è la più grande soddisfazione della sanità».

L’intervento, atteso nelle prossime ore, rappresenta il passaggio decisivo per avviare il percorso di recupero di una giovane vita, segnata da un drammatico incidente ma sostenuta dall’impegno dei professionisti che l’hanno in cura.