Vasto incendio tra Giugliano e Qualiano: vigili del fuoco al lavoro per ore

Un vasto incendio di sterpaglie ha interessato questa mattina la circumvallazione esterna tra i comuni di Giugliano e Qualiano, in direzione Lago Patria. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno rapidamente invaso ampie aree ai margini della carreggiata, creando disagi alla circolazione e allarmando residenti e automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a lungo per circoscrivere il rogo e impedire che si propagasse verso le abitazioni e le attività commerciali della zona. In supporto, anche i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno regolato il traffico e avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

Le prime ricostruzioni parlano di un incendio di sterpaglie, ma non si esclude la pista dolosa, frequente in estate nelle aree periferiche campane.

Nelle comunità di Giugliano e Qualiano, l’episodio riaccende la preoccupazione per i roghi che ciclicamente colpiscono la circumvallazione esterna, una delle arterie più trafficate del territorio. “Viviamo con la paura che le fiamme possano arrivare fin dentro le case”, racconta un residente, affacciato sul fumo denso che ha avvolto la zona per ore.

Le autorità invitano alla prudenza e confermano che l’area resterà sotto sorveglianza nelle prossime ore.