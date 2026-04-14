Lotto e Superenalotto, estrazioni del 14 aprile 2026: tutti i numeri e jackpot in crescita

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto quella di martedì 14 aprile 2026. Nessun “6” centrato al Superenalotto, ma il montepremi continua a salire e per il prossimo concorso raggiunge i 150 milioni di euro.
I numeri del Lotto del 14 aprile 2026
Ecco le combinazioni estratte sulle ruote:
• Bari: 12 – 14 – 29 – 85 – 76
• Cagliari: 33 – 75 – 71 – 90 – 35
• Firenze: 72 – 76 – 56 – 6 – 80
• Genova: 37 – 73 – 8 – 34 – 78
• Milano: 47 – 85 – 1 – 11 – 8
• Napoli: 7 – 30 – 46 – 29 – 11
• Palermo: 32 – 40 – 78 – 46 – 74
• Roma: 43 – 13 – 65 – 5 – 52
• Torino: 64 – 4 – 44 – 36 – 74
• Venezia: 48 – 50 – 21 – 28 – 19
• Nazionale: 70 – 88 – 15 – 44 – 20
I numeri del 10eLotto
I 20 numeri vincenti:
4 – 7 – 12 – 13 – 14 – 30 – 32 – 33 – 37 – 40 – 43 – 47 – 48 – 50 – 64 – 72 – 73 – 75 – 76 – 85
Numero Oro: 12
Doppio Oro: 12 – 14
Extra:
1 – 5 – 6 – 8 – 11 – 21 – 29 – 34 – 44 – 46 – 56 – 65 – 71 – 78 – 90
Superenalotto: nessun “6”, jackpot sale
La combinazione vincente del 14 aprile:
03 – 05 – 20 – 27 – 35 – 66
Jolly: 17
Superstar: 6
Nessun “6” centrato, mentre due giocatori hanno realizzato il “5+1” portando a casa oltre 289 mila euro.
Jackpot attuale: 149.200.000 euro
Jackpot prossima estrazione (16 aprile): 150.000.000 euro
Le vincite principali
• Punti 5+: 2 vincite da 289.411,83 euro
• Punti 5: 8 vincite da 23.375,57 euro
• Punti 4: 1.147 vincite da 166,07 euro
• Punti 3: 37.582 vincite da 15,25 euro
• Punti 2: 466.932 vincite da 5,00 euro
I numeri ritardatari del Lotto
Tra i numeri che mancano da più estrazioni:
• Bari: 41 (da 105 estrazioni)
• Nazionale: 22 (da 97)
• Firenze: 47 (da 95)
• Napoli: 40 (da 90)
Ritardatari Superenalotto
In vista della prossima estrazione:
70 (da 76) – 82 (da 54) – 73 e 44 (da 51) – 65 (da 49) – 86 (da 42)
Il jackpot sempre più alto aumenta l’attesa per il prossimo concorso, con milioni di giocatori pronti a tentare la fortuna.