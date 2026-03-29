“Colto da malore cade nel fuoco: 68enne muore carbonizzato nel Salernitano”

Dramma nel Salernitano, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita in circostanze tragiche all’interno della propria abitazione.

Il fatto è avvenuto a Sanza nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in casa. A seguito del malessere, avrebbe perso l’equilibrio finendo nel fuoco, rimanendo gravemente ustionato.

Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare: il corpo è stato ritrovato carbonizzato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi più probabile resta quella di un tragico incidente domestico.

La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, dove l’uomo era conosciuto.