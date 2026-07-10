TERZIGNO. Stefano Pagano eletto Presidente del Consiglio Comunale all’unanimità

Il Consiglio Comunale di Terzigno ha eletto all’unanimità Stefano Pagano alla Presidenza dell’assemblea cittadina. La sua candidatura ha raccolto il consenso di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, a testimonianza di una scelta condivisa nel segno del dialogo istituzionale e della collaborazione.

Nel ringraziare il Consiglio per la fiducia accordata, Pagano ha ribadito il proprio impegno a svolgere il ruolo di Presidente con imparzialità, garantendo il corretto funzionamento dei lavori consiliari e favorendo il confronto tra tutte le forze politiche.

Ha inoltre confermato la volontà di continuare a portare avanti gli obiettivi già presentati durante la campagna elettorale, con particolare attenzione alle politiche sociali, alla tutela dell’ambiente, all’urbanistica e alle politiche giovanili, temi che continueranno a rappresentare punti centrali del suo impegno istituzionale a favore della comunità.