Avella, vandali imbrattano il monumento ai caduti: oltraggio alla memoria

Un episodio di inciviltà colpisce il patrimonio storico e la memoria collettiva. Il monumento ai caduti di Avella, situato in un luogo simbolico della città, piazza Convento, è stato “vandalizzato” con scritte tracciate con pennarello nero direttamente sulla pietra che raffigura un soldato.

Sulla superficie del bassorilievo, che commemora i caduti in guerra, appaiono nomi accompagnati da cuori: “Vito ❤️ Pietro”, “Claudio ❤️ Alessandro”, “Andrea ❤️”. Un gesto che non ha nulla a che vedere con l’amore, ma rappresenta piuttosto un grave atto di profanazione verso un simbolo di sacrificio e memoria.

Il monumento, scolpito nella pietra e realizzato con finalità commemorative, è oggi oltraggiato da scritte che offendono non solo la dignità del luogo, ma anche i valori civici e storici che esso rappresenta. Si tratta di un atto vandalico che suscita indignazione tra i cittadini.

“È inaccettabile che un luogo della memoria venga trattato come un muro qualunque,” commenta un cittadino avellano. “Chi ha scritto sopra ha mancato di rispetto a un’intera comunità.”

Si spera che nei prossimi giorni ci siano interventi di ripristino o meglio di cancellazione delle scritte.

In paese si dovrebbe promuovere campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi pubblici per educare al rispetto dei beni comuni e della memoria storica. Perché la difesa dei monumenti non riguarda solo il passato, ma il senso civico del presente e il rispetto per il futuro.

ALBINO ALBANO