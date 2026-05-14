Mirabella Eclano (AV): I carabinieri denunciano un artigiano per gestione illecita di rifiuti speciali.

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, il titolare di un opificio.
Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 50 enne del posto, esercitava l’attività artigianale nel settore meccatronico, senza provvedere periodicamente alla corretta gestione dei rifiuti provenienti dal ciclo produttivo.
Difatti, l’attenta analisi documentale svolta dai militari, permetteva di accertare che l’imprenditore non provvedeva allo smaltimento regolare delle acque provenienti dall’attività di autolavaggio contenute in una vasca interrata di circa venti metri cubi.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino l’imprenditore, resosi responsabile di aver commesso il reato di gestione illecita di rifiuti speciali.
L’attività rientra in una serie di controlli, che i Carabinieri stanno eseguendo, al fine di evitare condotte illecite che ledono il bene comune della collettività.