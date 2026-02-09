Quadrelle, interruzione programmata dell’energia elettrica il 12 febbraio

Il Comune informa i cittadini che giovedì 12 febbraio 2026 è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica per consentire interventi tecnici sugli impianti di distribuzione.
La sospensione dell’erogazione è prevista dalle ore 13:00 alle ore 18:30 e interesserà diverse strade del territorio comunale, con civici specifici indicati nell’avviso ufficiale diffuso da e-Distribuzione. L’interruzione riguarda esclusivamente le utenze alimentate in bassa tensione.
Tra le vie interessate figurano, tra le altre, via Mugnano, via Gramsci, via Venti Settembre, via Cardinale, via Montevergine e via Aldo Moro, oltre ad ulteriori tratti e civici indicati nel dettaglio nel prospetto pubblicato dall’ente gestore.
Durante i lavori l’energia elettrica potrebbe essere temporaneamente riattivata per brevi intervalli, motivo per cui si raccomanda ai cittadini di non utilizzare ascensori e di adottare le consuete precauzioni legate alle interruzioni di corrente.
Per ulteriori informazioni sui lavori programmati e sulle eventuali segnalazioni di guasti, i cittadini possono consultare il sito di e-Distribuzione, utilizzare l’app dedicata oppure contattare il numero verde 803.500.
L’amministrazione invita la popolazione a prendere visione dell’elenco completo delle strade coinvolte e a organizzarsi per tempo, limitando eventuali disagi durante la fascia oraria interessata dai lavori.