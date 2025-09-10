Mugnano del Cardinale, il cimitero rinasce: l’impegno dell’assessore De Stefano tra decoro e innovazione

MUGNANO DEL CARDINALE – Il cimitero comunale, luogo della memoria collettiva e patrimonio di tutta la comunità, sta vivendo una vera trasformazione. Non un semplice restyling, ma un percorso di rinnovamento che unisce rispetto per le radici e uno sguardo al futuro.

Sono già stati completati importanti lavori: pulizia e riordino, sistemazione delle scale, raccolta e manutenzione dei bagni, cura delle finestre e delle griglie. Ogni dettaglio è stato seguito con l’idea che anche il più piccolo gesto contribuisce a restituire dignità a questo spazio sacro. È stata inoltre realizzata la nuova pavimentazione, segno tangibile di un impegno che va oltre la manutenzione ordinaria.

«Il progetto non è soltanto un intervento tecnico – ha dichiarato l’assessore Grazia De Stefano – ma un atto di attenzione verso la memoria dei nostri cari, un impegno che il Comune assume nei confronti dei cittadini e delle generazioni che verranno».

Determinazione, passione e senso delle istituzioni sono gli elementi che stanno accompagnando questa trasformazione. Non si tratta di un cantiere come tanti, ma di un lavoro che restituisce ordine, cura e bellezza a un luogo che appartiene a tutti.

Il cimitero di Mugnano del Cardinale torna così ad essere non solo uno spazio di passaggio, ma un presidio di memoria e rispetto. Il merito va anche alla costanza con cui l’assessore De Stefano segue personalmente ogni fase degli interventi, dimostrando concretezza e vicinanza ai cittadini.

E ci sono ancora altri passi in programma. A breve partirà la pavimentazione del lato superiore, un intervento atteso che completerà il percorso già avviato e renderà l’intera area più sicura e accogliente. L’obiettivo resta chiaro: offrire alla comunità un cimitero ordinato, funzionale e decoroso, dove il momento del ricordo possa svolgersi in un contesto di rispetto e dignità.

Questo nuovo intervento rientra in un piano più ampio che guarda alla manutenzione costante, all’innovazione e alla sostenibilità. Un impegno che dimostra come, anche attraverso le opere pubbliche, si possa tenere viva la memoria e custodire valori che appartengono alla storia della città.