Emergenza sanitaria a Mugnano del Cardinale: scatta l’allarme West Nile e la diffida della minoranza

Un sospetto caso di infezione da virus West Nile a Mugnano del Cardinale riaccende la preoccupazione per la salute pubblica e mette in luce lo stato di degrado in cui versano alcune zone del paese. Topi, zanzare e fogne non manutenute – soprattutto nei pressi dei Regi Lagni – rappresentano un serio pericolo per la cittadinanza, in particolare per anziani e soggetti fragili.

Di fronte a questa situazione, il gruppo consiliare di minoranza “Nuova Alleanza Popolare” ha presentato una diffida formale indirizzata al Comune, all’ASL di Avellino, al Comando dei Carabinieri NAS e alla Prefettura. Nel documento si chiede l’immediato avvio di interventi straordinari di derattizzazione, disinfestazione ed espurgo fognario, insieme a controlli epidemiologici e campagne di informazione ai cittadini.

La minoranza pretende inoltre di poter essere presente, con un proprio delegato, durante le operazioni di bonifica per garantire trasparenza e vigilanza. Contestualmente, i consiglieri avvertono che, in caso di gravi conseguenze sanitarie, saranno chiamati a rispondere in sede civile, penale e amministrativa tutti i soggetti istituzionali competenti che non avranno agito tempestivamente.

Ecco la nota del Gruppo di opposizione

Il Gruppo Consiliare “Nuova Alleanza Popolare”,

Premesso che:

a Mugnano del Cardinale è stato segnalato un sospetto caso di infezione da virus West Nile, malattia che può avere gravi conseguenze, soprattutto in soggetti fragili, anziani e immunodepressi, fino a comportare forme neurologiche severe;

il rischio sanitario è aggravato dallo stato di abbandono di diversi rioni, dove non vengono effettuati interventi di derattizzazione, disinfestazione mirata ed espurgo delle fogne;

la proliferazione di zanzare, principale vettore del virus, è favorita dalle condizioni di degrado urbano e ambientale e dalla mancata manutenzione dei Regi Lagni, ridotti a luoghi malsani e focolai di insetti;

l’inerzia delle autorità competenti, in presenza di un pericolo così grave, esporrebbe direttamente la popolazione a rischi sanitari non accettabili;

Considerato che:

il virus West Nile può determinare sintomatologie febbrili acute, cefalea, dolori muscolari e, nei casi più gravi, encefaliti e meningiti, con possibile esito letale;

la prevenzione tempestiva e il monitoraggio costante del territorio sono gli unici strumenti per contenere e ridurre il rischio di diffusione;

la popolazione ha diritto ad essere informata e tutelata con misure concrete e immediate;

SI DIFFIDA E SI CHIEDE:

1. Al Comune di Mugnano del Cardinale:

di avviare immediatamente un piano straordinario di derattizzazione, disinfestazione mirata ed espurgo fognario, con priorità nelle zone più colpite e nei pressi dei Regi Lagni;

di rendere pubblico il calendario degli interventi e le ditte incaricate, assicurando la massima trasparenza.

2. All’ASL Avellino – Dipartimento di Prevenzione:

di effettuare i necessari controlli epidemiologici e predisporre protocolli sanitari per la gestione dei casi sospetti;

di coordinare campagne di informazione alla cittadinanza sui sintomi e sui comportamenti di prevenzione.

3. Al Comando NAS:

di verificare omissioni e carenze nelle attività di prevenzione igienico-sanitaria da parte degli enti competenti.

4. Alla Prefettura di Avellino:

di vigilare sugli adempimenti del Comune e degli altri enti preposti, disponendo, se necessario, provvedimenti sostitutivi.

Richiesta di vigilanza diretta della minoranza

Il Gruppo Consiliare “Nuova Alleanza Popolare” chiede formalmente che, in occasione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, sia garantita la presenza della minoranza consiliare o di un suo delegato, al fine di vigilare che le operazioni vengano realmente eseguite e nel migliore dei modi.

Si segnala altresì che, per ogni dubbio legato a sintomi sospetti (febbre alta, cefalea, dolori muscolari, disturbi neurologici), la cittadinanza potrà fare riferimento al Dott. Caruso, che mette a disposizione il proprio numero di telefono per eventuali controlli o valutazioni mediche preventive, in collaborazione con l’ASL e le autorità sanitarie competenti.

Diffida formale

Il Gruppo Consiliare “Nuova Alleanza Popolare” diffida formalmente tutti i destinatari della presente a intervenire immediatamente.

Si avverte che, qualora dovessero verificarsi conseguenze dannose per la salute dei cittadini in relazione alla diffusione del virus West Nile o ad altri rischi igienico-sanitari, verranno ritenuti responsabili in sede civile, penale e amministrativa tutti i soggetti che avrebbero dovuto vigilare, prevenire e garantire la salute pubblica.

Mugnano del Cardinale, 10/09/2025

I Consiglieri del Gruppo di Minoranza

“Nuova Alleanza Popolare”