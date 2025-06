Avellino, la sindaca Laura Nargi incoraggia gli studenti in vista degli esami di Stato

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha voluto rivolgere un incoraggiamento ai giovani cittadini che domani affronteranno gli esami di Stato.

«Questa è una di quelle notti che non si dimenticano», ha scritto la prima cittadina, ricordando le proprie emozioni legate a quel momento cruciale della vita scolastica. «Una notte sospesa tra ansia ed emozione, sogni e speranze», sensazioni che anche lei sta vivendo, seppur per motivi diversi.

Nel suo messaggio, Nargi ha sottolineato come l’esame di maturità rappresenti una tappa importante, ma solo una delle molte prove che i ragazzi dovranno affrontare nel corso della vita. «È un momento di passaggio, uno spartiacque tra le ragazze e i ragazzi che siete stati e le donne e gli uomini che sceglierete di diventare».

La sindaca ha voluto infondere coraggio e fiducia, ricordando ai giovani che il loro valore non si misura in un voto, ma nella capacità di coltivare sogni, passione e determinazione per realizzarli. «Vi immagino con emozione, con affetto, consapevole che siete la parte più bella e viva della nostra città».

Conclude con un augurio affettuoso, «da sindaca ma soprattutto da ragazza che ha vissuto quelle stesse emozioni», inviando un abbraccio e un «fortissimo in bocca al lupo». Un messaggio di vicinanza che vuole far sentire ogni studente sostenuto da tutta la comunità avellinese. «Siamo tutti con voi. Avellino è con voi. Sempre».