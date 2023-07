Mugnano del Cardinale – Domani solenne intronizzazione di Maria Santissima del Carmine

Domani, domenica 16 luglio, si terrà la solenne intronizzazione di Maria Santissima del Carmine. L’intronizzazione è un momento significativo per la comunità religiosa, in cui la statua della santa viene solennemente collocata nel suo luogo di culto pronta per domenica 23 LUGLIO per la solenne processione.

Il culto della Madonna del Carmine è particolarmente sentito a Mugnano del Cardinale e i fedeli dedicano preghiere e omaggi a Maria sotto questo titolo. Durante l’intronizzazione, si svolgeranno cerimonie e celebrazioni speciali per onorare Maria Santissima del Carmine. È un’occasione per i fedeli di rafforzare la loro devozione e la loro relazione spirituale con Maria.

L’intronizzazione di Maria Santissima del Carmine sia un momento di gioia e spiritualità per tutti i partecipanti. È un’opportunità speciale per onorare e pregare alla Madonna del Carmine, e augurare a tutti un’esperienza significativa e gratificante durante questa solenne cerimonia. I fedeli potranno contribuire a far scendere la statua dall’altare centrale, girando la famosa “manovella”. A mezzogiorno si terrà poi la supplica alla Madonna.