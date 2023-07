L’Associazione Socio-Culturale Quadrelle riprende le attività: Un nuovo inizio dopo la pausa forzata del COVID-19

Quadrelle, 15.07.2023 – Dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia di COVID-19, l’Associazione Socio-Culturale Quadrelle, e il Presidente Stefano Caruso sono pronti a riprendere le proprie attività. L’entusiasmo è palpabile tra i soci mentre si preparano a riunirsi domani, 16 luglio alle 20:30, per discutere dei piani futuri dell’associazione. L’obiettivo principale dell’incontro sarà quello di stilare un programma di eventi che si terranno molto probabilmente alla fine di agosto, con ulteriori programmi per settembre e ottobre in cantiere.

La pandemia di COVID-19 ha colpito duramente le attività sociali e culturali in tutto il mondo, e l’Associazione Socio-Culturale Quadrelle non è stata un’eccezione. Gli eventi programmati sono stati interrotti, lasciando un vuoto nella vita dei soci e della comunità. Tuttavia, con l’andamento positivo della situazione sanitaria e l’allentamento delle restrizioni, l’associazione è pronta a tornare a pieno regime, offrendo una vasta gamma di eventi adatti a tutte le fasce d’età.

La riunione di domani sarà un momento chiave per i soci di Quadrelle, poiché accoglieranno nuovi innesti che si sono uniti all’associazione durante il periodo di pausa. La diversità di idee e la fresca energia apporteranno sicuramente nuove prospettive e entusiasmo alle attività dell’associazione. Insieme, i soci lavoreranno per creare un programma che soddisfi le aspettative di tutti i partecipanti.

L’associazione ha programmato una serie di eventi per la fine di agosto, con dettagli che verranno definiti durante la riunione. Gli obiettivi sono di coinvolgere e intrattenere il pubblico locale, offrendo spettacoli culturali, mostre d’arte, concerti e altro ancora. L’obiettivo principale è quello di garantire che ci sia qualcosa di interessante e coinvolgente per persone di tutte le età.

(Andrea Salvatore Guerriero)