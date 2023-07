SPERONE. La sfilata dei Battenti di Sant’Elia, giovedì 20 si rinnova la tradizione.

La “Sfilata dei Battenti di Sant’Elia” è un evento tradizionale che si svolge a SPERONE, in provincia di Avellino . La festa ha luogo il 20 luglio di ogni anno, in occasione della festività di Sant’Elia, il patrono della città. La sfilata coinvolge i “Battenti”, ovvero dei fedeli devoti che partendo da Cimitile a piedi raggiungono la vecchia chiesa di Sant’Elia come segno di devozione e penitenza. Questa pratica risale a tempi antichi e ha origini religiose legate alla Passione di Cristo. Durante la sfilata, i Battenti indossano un abito tradizionale composto da una tunica bianca e una fascia rossa. Si radunano a Cimitile intorno alle 7 del 20 luglio e dopo la santa Messa celebrata nel comune di partenza in processione lungo la strada Nazionale raggiungono Sperone.

La Sfilata dei Battenti di Sant’Elia è un momento molto sentito dalla comunità e attrae numerosi visitatori da altre parti d’Italia e anche dall’estero che ritornano nel loro paese di origine. È considerata un’occasione per riflettere sulla fede, l’umiltà e la penitenza, e per celebrare le tradizioni religiose e culturali del comune mandamentale.