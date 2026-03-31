Mugnano del Cardinale, dal PNRR 45mila euro per digitalizzazione e innovazione.

MUGNANO DEL CARDINALE – Un passo concreto verso la modernizzazione della macchina amministrativa. Il Comune di Mugnano del Cardinale ha ottenuto un finanziamento di circa 45mila euro nell’ambito dell’Avviso nazionale “Risorse in Comune”, inserito nella Missione 1 del PNRR dedicata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Le risorse saranno destinate a una serie di interventi mirati a migliorare l’efficienza dei servizi e a rendere l’ente sempre più accessibile e al passo con le innovazioni tecnologiche. Tra le principali novità previste c’è la realizzazione di una sala consiliare multimediale, che consentirà la registrazione delle sedute, la trasmissione in streaming e lo svolgimento di videoconferenze.

Parallelamente, saranno introdotte nuove dotazioni digitali negli uffici comunali, con l’obiettivo di velocizzare le procedure e migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Determinante, per il raggiungimento del risultato, il lavoro del responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’architetto Arturo Masucci, in sinergia con l’amministrazione comunale, che ha sostenuto e portato avanti il progetto.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio comunale, Salvatore Masucci, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: “Questo traguardo mi rende davvero orgoglioso, perché non si tratta solo di risorse economiche, ma di un cambiamento concreto per il nostro Comune. Abbiamo voluto fortemente questo progetto per rendere Mugnano del Cardinale più moderno, trasparente e vicino ai cittadini”.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto – aggiunge – perché senza il loro impegno non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. La nuova sala consiliare multimediale e le innovazioni negli uffici rappresentano un passo importante verso il futuro. Continueremo su questa strada con entusiasmo e determinazione, consapevoli che dietro ogni risultato c’è un grande lavoro di squadra, condiviso con tutta l’amministrazione e orientato al bene del paese”.

Un intervento che segna un ulteriore tassello nel percorso di crescita e innovazione del Comune, proiettato verso una gestione sempre più efficiente, digitale e vicina alle esigenze della comunità.