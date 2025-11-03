Mugnano del Cardinale celebra il 4 Novembre: “Unità, memoria e riconoscenza”

MUGNANO DEL CARDINALE – Sarà una giornata dedicata alla memoria e all’orgoglio nazionale quella del 4 novembre a Mugnano del Cardinale. Il Comune, insieme alla Pro Loco “Rimettiamoci Insieme”, ha organizzato una serie di iniziative per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e la commemorazione del Milite Ignoto.

Un appuntamento che ogni anno rinnova il senso di appartenenza e il valore della memoria, per ricordare i caduti e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’unità e della pace.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9:00 presso il plesso scolastico di Via Montevergine “Camillo Renzi”.

Alle 9:15 è in programma la formazione del corteo, che sfilerà lungo Via Roma, Corso Vittorio Emanuele e Viale De Lucia fino a Piazza Umberto I, dove alle 9:45 si terrà l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti.

Seguiranno, alle 10:00, gli interventi ufficiali delle autorità civili, militari e religiose, mentre alle 10:30 sarà celebrata la Santa Messa. In caso di maltempo, la funzione si svolgerà nel Santuario di Santa Filomena.

“È un giorno che ci unisce come comunità e ci ricorda il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà – sottolineano dalla Pro Loco – ma anche un momento per riflettere sul valore dell’unità nazionale e della pace.”

L’amministrazione comunale e la Pro Loco invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.

Un gesto di rispetto e riconoscenza verso chi ha reso possibile la libertà di cui oggi godiamo, in una giornata che lega passato, presente e futuro di Mugnano del Cardinale.