Avvio del trasporto scolastico a Mugnano del Cardinale. Ecco quando

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Mugnano del Cardinale, dottor Alessandro Napolitano, il servizio di trasporto scolastico partirà quasi sicuramente all’inizio della prossima settimana.

Il leggero ritardo è dovuto alla necessità per il Comune di dotarsi di un nuovo pulmino sostitutivo, poiché quello utilizzato negli anni precedenti non era più idoneo. L’amministrazione ha pertanto provveduto all’acquisto di un mezzo usato, in grado di garantire in piena sicurezza il trasporto degli alunni delle scuole primarie.

Il primo cittadino ha precisato che i tempi si sono allungati a causa delle procedure burocratiche legate al completamento delle pratiche di acquisto e immatricolazione del veicolo.

Il sindaco ha rassicurato le famiglie: “Nessun problema: il servizio inizierà a breve e sarà pienamente operativo già nei prossimi giorni.”