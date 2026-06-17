Mugnano del Cardinale Beach Volley: il Forum Giovanile ringrazia Muvian per il sostegno alla manifestazione

MUGNANO DEL CARDINALE – A volte una maglietta è soltanto una maglietta. Altre volte racconta una storia fatta di collaborazione, sostegno e senso di appartenenza.

Tra i sostenitori del torneo di Beach Volley organizzato dal Forum Giovanile di Mugnano del Cardinale c’è anche Muvian Boutique, storica realtà commerciale mugnanese attiva dalla metà degli anni Settanta, che ha contribuito alla realizzazione delle magliette ufficiali della manifestazione.

Proprio questa mattina il Forum Giovanile ha voluto ringraziare l’azienda con la consegna di un piatto commemorativo in ceramica, decorato con una dedica speciale per il sostegno offerto all’iniziativa che sta animando Piazza Umberto I.

A consegnare il riconoscimento sono stati il presidente del Forum Giovanile, Aniello Della Pietra, insieme agli altri componenti dell’associazione, accolti in boutique da Pasquale Mugnano, MTM Manager di Muvian, che ha ricevuto il piatto commemorativo a nome dell’azienda per il prezioso contributo fornito alla riuscita della manifestazione.

Un gesto simbolico ma significativo, che testimonia il legame tra le attività del territorio e le iniziative capaci di coinvolgere i giovani e l’intera comunità.

Perché dietro ogni manifestazione che riesce bene non ci sono soltanto gli eventi e i protagonisti sul campo, ma anche le persone e le realtà che scelgono di sostenerla e farla crescere.