Mugnano del Cardinale: al via i lavori di pulizia e riqualificazione delle aree verdi comunali.(foto)

L’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale, guidata dal sindaco, con il supporto operativo della Comunità Montana, ha avviato un importante intervento di pulizia e riqualificazione delle aree verdi comunali, particolarmente apprezzate dalla comunità locale.

Le squadre operative hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti, alla potatura della vegetazione e alla sistemazione dei sentieri, restituendo così ordine e sicurezza a questi spazi verdi. L’intervento ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio naturalistico del territorio, rendendo le aree verdi un luogo più accogliente per i cittadini e per quanti vi si recano per passeggiate, sport o momenti di relax.

Da parte dell’amministrazione comunale, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento agli operatori della Comunità Montana per il lavoro svolto e per l’impegno che continuerà nei prossimi giorni, con la consapevolezza che la cura del verde rappresenta un investimento importante per tutta la collettività.