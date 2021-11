MUGNANO DEL CARDINALE. Al Caffè Aragonese il 3 novembre la presentazione del libro di Ethan Riot.

L’associazione WiCast con l’intenzione di promuovere il coraggio e l’intraprendenza delle nuove generazioni del proprio territorio decide di costruire una serata all’insegna della cultura. L’evento si terrà mercoledì 3 novembre 2021 alle 18:30 a Mugnano del Cardinale presso il Caffè Aragonese. Oltre allo scrittore Ethan Riot, interverranno la dottoressa Angela D’Apolito e Alberto Tortora di Proteatro il quale, attraverso la lettura di alcuni passi del libro, cercherà di far immergere lo spettatore nella storia.

È possibile acquistare il libro tramite le piattaforme online o presso tutti i punti vendita “Mondadori”. L’evento si svolgerà nel rispetto delle leggi per la prevenzione ANTI COVID e si richiede ai partecipanti l’obbligo di mascherina al chiuso e il Green Pass all’entrata.Sinossi: ” L’avvocato Pasquale Bartolucci ha il pallino dei serial killer e della cronaca nera, a saziare la sua fama di storiacce è il gagliardo sacerdote Roberto Molinari, che, in cambio di una colazione offerta, gli racconta volentieri alcune confessioni da lui ascoltate, confessioni di veri omicidi! Così almeno sostiene Roberto, Pasquale però, pur apprezzando le sue novelle, non gli crede, ma storia dopo storia, l’avvocato inizierà ad avere davanti agli occhi i tasselli di uno strano puzzle.” Per info e contatti: 328 71 08 133 (Giuseppe Monteforte)

