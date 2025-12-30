Mugnano del Cardinale, adottato il Piano Urbanistico Comunale: via alla nuova pianificazione del territorio

Il Comune di Mugnano del Cardinale compie un passo decisivo per il futuro del territorio con l’adozione del Piano Urbanistico Comunale. Un atto atteso da anni che pone fine a una lunga fase di immobilismo nella pianificazione e apre ufficialmente una nuova stagione di sviluppo ordinato e sostenibile.

L’approvazione del PUC in Giunta Comunale arriva al termine di oltre dodici mesi di lavoro tecnico e di approfondimenti progettuali, portati avanti dai professionisti incaricati su indirizzo dell’Amministrazione comunale. Un percorso complesso, finalizzato a definire una visione chiara e moderna per la crescita del paese.

Il sindaco Alessandro Napolitano ha definito l’adozione del Piano un traguardo di particolare rilievo per Mugnano del Cardinale, sottolineando il valore strategico dello strumento urbanistico. Secondo il primo cittadino, il PUC non rappresenta soltanto un atto tecnico, ma una vera e propria prospettiva di futuro, capace di incidere sulla qualità della vita dei cittadini e sull’attrattività del territorio.

Il Piano delinea una serie di interventi mirati a una crescita armonica e funzionale. Tra le principali previsioni figurano la valorizzazione del centro storico, la realizzazione di nuove aree di parcheggio sia nel centro urbano che nelle frazioni, la creazione di poli scolastici e sportivi e l’individuazione di un’area destinata all’isola ecologica, ritenuta strategica per il miglioramento dei servizi ambientali.

Il PUC prevede inoltre l’inserimento di una zona mercato, il potenziamento dei servizi cimiteriali e l’ampliamento dell’area industriale, con l’obiettivo di favorire nuovi insediamenti produttivi e sostenere lo sviluppo economico locale.

Nel suo intervento, il sindaco Napolitano ha ribadito come l’adozione del Piano apra una fase nuova per la comunità, fondata su una pianificazione responsabile e di lungo periodo. Ha inoltre evidenziato la necessità di sottrarre il PUC a ogni logica di strumentalizzazione politica, rimarcando il carattere collettivo dello strumento urbanistico.

Il Piano Urbanistico Comunale, ha concluso il primo cittadino, deve essere patrimonio dell’intera comunità e rappresentare un elemento di coesione e identità per Mugnano del Cardinale, orientato esclusivamente all’interesse generale.