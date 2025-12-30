SPERONE. Peppino Caramiello non è solo un nome, è una storia di gusto.

E’ uno dei veri pionieri dell’aperitivo come lo intendiamo oggi, quando ancora non era una moda ma un rito da costruire. Dal 2001 con la Bottega del Buongustaio, e poi dal 2004 con l’Hosteria Le Gourmet, Peppino ha trasformato il semplice “prendere qualcosa” in un momento da vivere, da assaporare, da condividere.

E come ogni tradizione che si rispetti, anche quest’anno torna l’Aperitivo Spuntino di fine anno, martedì 31 dicembre dalle 13 alle 17, un appuntamento che per molti è già una certezza, un modo elegante e rilassato per salutare l’anno che se ne va.

Il resto è quello che ha reso questo aperitivo una piccola tradizione locale: prodotti selezionati, spuntini di qualità, chiacchiere lente, brindisi veri e quell’atmosfera che non si compra, ma si costruisce nel tempo, anno dopo anno.

Non è solo un aperitivo.
È un modo di salutare l’anno con gusto, con calma, con le persone giuste.
Ed è anche un modo per dire grazie a chi, da oltre vent’anni, ci insegna che il cibo è prima di tutto condivisione.

Aperitivo Spuntino – 31 dicembre dalle 13 alle 17
Le Gourmet Hosteria
Feijoa Spritz, tradizione, novità e buon vivere.

