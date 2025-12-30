Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 30 dicembre

Si è tenuta martedì 30 dicembre 2025 l’ultima estrazione dei giochi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto. Di seguito i numeri vincenti ruota per ruota, insieme alle combinazioni dei principali giochi e all’aggiornamento sui numeri ritardatari in vista della prossima estrazione.

I numeri del Lotto del 30 dicembre 2025

• Bari: 15 – 65 – 34 – 86 – 47

• Cagliari: 70 – 20 – 89 – 02 – 86

• Firenze: 82 – 26 – 15 – 37 – 24

• Genova: 43 – 29 – 58 – 55 – 53

• Milano: 36 – 02 – 59 – 72 – 04

• Napoli: 21 – 79 – 31 – 53 – 08

• Palermo: 64 – 07 – 90 – 09 – 87

• Roma: 61 – 86 – 68 – 28 – 75

• Torino: 16 – 66 – 19 – 15 – 57

• Venezia: 08 – 03 – 66 – 36 – 60

• Nazionale: 08 – 58 – 84 – 21 – 39

Estrazione 10eLotto del 30 dicembre

I 20 numeri vincenti sono:

03 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 23 – 24 – 34 – 40 – 47 – 48 – 58 – 60 – 61 – 65 – 68 – 78 – 82 – 84

Numero Oro: 12

Doppio Oro: 12 – 47

Numeri Extra:

16 – 32 – 35 – 38 – 39 – 51 – 53 – 66 – 67 – 70 – 72 – 81 – 86 – 87 – 88

Superenalotto: numeri e jackpot

La combinazione vincente del Superenalotto estratto il 30 dicembre 2025 è:

06 – 09 – 17 – 20 – 60 – 67

Numero Jolly: 01

Numero Superstar: 73

Il jackpot in palio per l’estrazione del 30 dicembre ammontava a 98.500.000 euro.

Il montepremi stimato per la prossima estrazione del 2 gennaio 2026 è di XX.X00.000 euro.

Lotto: i numeri ritardatari verso l’estrazione del 2 gennaio 2026

I numeri più ritardatari in assoluto:

• Firenze: 42 (manca da 143 estrazioni)

• Nazionale: 59 (manca da 132 estrazioni)

• Bari: 20 (manca da 112 estrazioni)

• Bari: 46 (manca da 106 estrazioni)

• Venezia: 71 (manca da 101 estrazioni)

• Torino: 89 (manca da 94 estrazioni)

• Cagliari: 19 (manca da 94 estrazioni)

• Cagliari: 55 (manca da 86 estrazioni)

• Nazionale: 6 (manca da 86 estrazioni)

• Genova: 52 (manca da 85 estrazioni)

I tre numeri più in ritardo per ciascuna ruota:

• Bari: 20 (da 112) – 46 (da 106) – 56 (da 71)

• Cagliari: 19 (da 94) – 55 (da 86) – 10 (da 69)

• Firenze: 42 (da 143) – 65 (da 79) – 16 (da 66)

• Genova: 52 (da 85) – 34 (da 73) – 69 (da 67)

• Milano: 73 (da 75) – 50 (da 72) – 44 (da 66)

• Napoli: 3 (da 60) – 41 (da 50) – 70 e 14 (da 46)

• Palermo: 36 (da 67) – 52 (da 62) – 21 (da 57)

• Roma: 6 (da 80) – 26 (da 68) – 36 (da 57)

• Torino: 89 (da 94) – 18 (da 82) – 82 (da 80)

• Venezia: 71 (da 101) – 83 (da 64) – 35 (da 59)

• Nazionale: 59 (da 132) – 6 (da 86) – 37 (da 75)

Superenalotto: i numeri ritardatari

In vista della prossima estrazione, questi i numeri più assenti al Superenalotto:

57 (da 75) – 27 (da 53) – 49 (da 47) – 66 (da 42) – 13 (da 41) – 4 (da 40)