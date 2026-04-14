Mugnano del Cardinale aderisce a “Borghi in Vetrina”: valorizzazione del commercio e identità del territorio

MUGNANO DEL CARDINALE – Il Comune di Mugnano del Cardinale è tra i protagonisti del progetto “Borghi in Vetrina”, presentato sulla piattaforma della Regione Campania nell’ambito del Distretto Diffuso del Commercio “Bellezze d’Irpinia”.
Un’iniziativa che affonda le sue radici nel 2023, anno di nascita del Distretto, frutto della collaborazione tra enti locali e realtà del territorio con l’obiettivo di rilanciare il commercio di prossimità e promuovere le eccellenze locali.
“Borghi in Vetrina” rappresenta oggi un ulteriore passo avanti in questo percorso, puntando sul miglioramento del decoro urbano, sul sostegno alle attività commerciali e sulla creazione di itinerari capaci di raccontare l’identità e la storia dei luoghi.
Il progetto coinvolge, oltre a Mugnano del Cardinale, anche i comuni di Monteforte Irpino (capofila), Contrada, Forino, Sperone e Solofra, con il supporto delle associazioni di categoria. Una rete territoriale che mira a costruire una visione condivisa di sviluppo, basata sulla collaborazione tra istituzioni e operatori economici.
Le vetrine dei negozi diventano così strumenti di promozione culturale oltre che commerciale, raccontando tradizioni, storie e quotidianità delle comunità locali.
Un’opportunità concreta, dunque, per rafforzare il tessuto economico e valorizzare il patrimonio identitario dell’Irpinia, attraverso un modello di crescita che guarda al futuro senza perdere le proprie radici.