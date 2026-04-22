Mugnano del Cardinale, 100 di questi giorni: tanti auguri ad Antonio Mugnano (Muvian)

Giornata speciale a Mugnano del Cardinale, dove si festeggia il compleanno di Antonio Mugnano, conosciuto da tutti come “Muvian”. A lui vanno i più sinceri auguri di buon compleanno, con l’augurio di “100 di questi giorni”, da vivere sempre con gioia, serenità e lo spirito che lo contraddistingue.

Agli auguri si uniscono il Consiglio Pastorale di promozione per la Spiritualità Filomeniana insieme al rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, che hanno voluto dedicare un pensiero speciale: “Che ogni nuovo giorno sia accompagnato dalla luce della fede e dalla forza della speranza, nel segno di Santa Filomena”.

A questi si aggiungono anche gli auguri della redazione di Binews.