Cimitile, manutenzione del verde pubblico: interventi in corso al cimitero comunale

Proseguono le attività di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale di Cimitile. In questi giorni, gli interventi si stanno concentrando in particolare all’interno del cimitero comunale, dove sono in corso operazioni di sistemazione e cura degli spazi verdi.

Le attività rientrano in un programma più ampio di attenzione al decoro urbano, volto a garantire ambienti più ordinati e fruibili per i cittadini. Il cimitero, luogo di raccoglimento e memoria, rappresenta uno degli spazi più sensibili del territorio e richiede interventi costanti per mantenere adeguati standard di pulizia e manutenzione.

Le operazioni in corso stanno interessando aiuole, aree verdi e spazi comuni, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto complessivo della struttura e assicurare maggiore sicurezza e accessibilità.

L’amministrazione comunale conferma così l’impegno nella cura del patrimonio pubblico, attraverso interventi mirati che puntano a valorizzare i luoghi della comunità e a rispondere alle esigenze dei cittadini.