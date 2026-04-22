Auto sullo spartitraffico al casello di Castellammare, traffico in tilt sulla Sorrentina

Incidente questa mattina, poco prima delle 7, all’altezza dei caselli autostradali di Castellammare di Stabia, all’imbocco della Napoli–Pompei–Salerno. Una Jeep, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro lo spartitraffico che separa le due corsie riservate ai possessori di Telepass, finendo poi in bilico su un lato della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe tentato all’ultimo momento di cambiare ingresso, perdendo il controllo del veicolo e andando a impattare contro la barriera tra i due accessi veloci. Per la rimozione della vettura è intervenuto il personale dell’Anas, che ha provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area e alle verifiche per accertare eventuali danni all’impianto. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code lungo la statale Sorrentina in direzione Napoli, già a partire dal viadotto San Marco, in una fascia oraria particolarmente trafficata.