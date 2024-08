Mostra sulla Prevenzione e Sicurezza a Bellizzi-Avellino

Lunedì 5 agosto alle ore 19.30, Piazza Napoli a Bellizzi-Avellino ospiterà una mostra dedicata alla prevenzione e alla sicurezza sulla strada e sul lavoro. L’evento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sui temi della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, sia in ambito stradale che lavorativo.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di rilievo del territorio. Interverranno Annibale De Marco, presidente del comitato di quartiere, e Giuseppe Ruggero, presidente del Vespa Club Avellino, i quali condivideranno le loro esperienze e iniziative legate alla sicurezza stradale.

Tra i partecipanti, Maria Assunta Basile, presidente della Tenuta Serpico, offrirà il suo contributo sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo in luce le pratiche virtuose adottate nella gestione della sua tenuta. Domenico Cerullo, curatore della mostra, presenterà una serie di installazioni e materiali informativi volti a educare il pubblico sui comportamenti sicuri da adottare in strada e al lavoro.

Saranno presenti anche il dottor Lorenzo Savignano, neuropsichiatra infantile presso il SERD di Avellino, che interverrà sulle conseguenze psicologiche degli incidenti stradali sui bambini e l’importanza della prevenzione sin dalla giovane età. Inoltre, Anna Nardone, presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada di Avellino, condividerà testimonianze e storie di vittime della strada, ponendo l’accento sull’importanza della responsabilità e della consapevolezza per prevenire tragedie.

La mostra si configura come un evento di grande rilevanza per la comunità, offrendo spunti di riflessione e informazioni utili per migliorare la sicurezza di tutti. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita, un’occasione imperdibile per chiunque desideri contribuire attivamente alla promozione della sicurezza e della prevenzione degli incidenti.