Avellino-Trionfo in Coppa Italia: Doppietta di Tribuzzi e Gol di Frascatore Condannano la Juve Stabia

L’Avellino si è imposto con un convincente 3-1 sulla Juve Stabia, conquistando così il passaggio alla prossima fase della Coppa Italia. La vittoria, maturata al termine di una partita ricca di emozioni e intensità, permette ai Lupi di strappare il biglietto per l’attesissimo incontro con l’Udinese, in programma venerdì 9 agosto in Friuli.

Formazioni:

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; Tribuzzi, Rocca (dal 76’ De Cristofaro), Palmiero, D’Ausilio (dal 76’ Sounas), Liotti (dall’88’ Cancellieri); Gori (dall’88’ Vano), Patierno (dal 63’ Russo). A disposizione: Marson, Guarnieri, Pizzella, Rigione, Benedetti, Llano, Sannipoli, Maisto, Arzillo, Toscano, Fusco. Allenatore: Pazienza.

Arbitro: Lovison di Padova

Assistenti: Parisi di Bari, Laghezza di Mestre

Quarto Uomo: Zago di Conegliano

Cronaca della Partita:

Il match si è aperto con un avvio scoppiettante per l’Avellino. Al 3’, Tribuzzi ha sbloccato il risultato con un gol che ha dato il via a una prestazione dominante dei Lupi. Nonostante il tentativo di reazione della Juve Stabia, Piscopo ha pareggiato per gli ospiti al 22’, dimostrando di poter mettere in difficoltà la difesa avellinese.

Alla ripresa, l’Avellino ha ripreso il controllo della partita. Al 46’ del primo tempo, Frascatore ha riportato in vantaggio i padroni di casa con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo. Nella seconda metà del match, Tribuzzi ha messo il sigillo sulla partita con il suo secondo gol al 66’, assicurando una vittoria solida per l’Avellino.

Ammonizioni: Palmiero, Floriani Mussolini, Artistico, Piscopo, Rocca

Recupero: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

Con questa vittoria, l’Avellino non solo celebra una prestazione convincente, ma si prepara anche per la prossima sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, che si disputerà in Friuli il 9 agosto. La squadra di Pazienza ha dimostrato di essere pronta a competere a livelli elevati, mentre la Juve Stabia, neopromossa in Serie B, dovrà riflettere sulla prestazione per affrontare al meglio la nuova stagione.