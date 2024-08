Perchè l’inglese è importante: 5 ragioni

L’inglese è la lingua più parlata al mondo, insegnata in moltissime scuole fin dai cicli primari. Tuttavia, talvolta il livello di inglese raggiunto a scuola non basta a ottenere la padronanza desiderata della lingua. Per questo motivo, seguire un corso di inglese online da adulti può essere un ottimo modo per integrare, ripassare e consolidare le proprie conoscenze.

Oltre ai corsi online, anche i libri di grammatica e le app per smartphone possono contribuire all’apprendimento della lingua nel tempo libero (oppure a bordo dei mezzi pubblici, o in pausa pranzo). Un buon livello di inglese può essere utile in moltissimi frangenti, da quelli professionali a quelli ricreativi.

1. Per trovare lavoro

Alcune professioni richiedono almeno un livello B1 o B2 di inglese, perché l’inglese è importante soprattutto quando è richiesto di:

utilizzare software o programmi in inglese, oppure linguaggi di programmazione;

comunicare con clienti stranieri a voce o in forma scritta;

effettuare delle trasferte all’estero;

seguire corsi di aggiornamento e conferenze in lingua originale;

avere opportunità lavorative aggiuntive anche al di fuori dell’Italia.

In particolare, una buona conoscenza dell’inglese può permettere di candidarsi anche per posizioni lavorative all’estero, soprattutto se si dispone di una certificazione C1 o C2.

Tra i campi professionali in cui l’inglese è maggiormente richiesto, si trovano l’ambito scientifico e tecnologico, militare e diplomatico. Gli amanti della scrittura, invece, potranno candidarsi come traduttori o revisori in vari ambiti (editoriale, videoludico, ecc.)

2. Per viaggiare

All’estero, l’inglese viene parlato quasi dappertutto come seconda lingua, soprattutto dalle persone più giovani. Una buona conoscenza dell’inglese permette di viaggiare con tranquillità, nella consapevolezza di poter ordinare al ristorante senza brutte sorprese o di prenotare una camera d’albergo senza incomprensioni.

Inoltre, non è detto che gli altri compagni di viaggio abbiano un buon livello di inglese, perciò è sempre meglio farsi trovare preparati.

3. Per conoscere nuove persone

Imparare una nuova skill linguistica è utile se si desidera fare amicizia con persone di altri paesi (studenti dell’Erasmus, colleghi, ecc.) perché l’inglese è importante quando si cerca un buon punto d’incontro tra due culture diverse. Anche se nessuno dei due parla inglese alla perfezione, può essere un buon momento per imparare insieme.

Lo stesso si applica agli amici a distanza, ovvero alle persone conosciute sul Web con le quali si condividono hobby e passioni pur abitando lontani.

4. Per usufruire appieno del mondo del web

La lingua più usata su Internet è l’inglese, soprattutto se si vogliono seguire i notiziari di tutto il mondo o semplicemente navigare sui social più famosi.

Inoltre, videogiochi, serie televisive, film, web series e molti altri contenuti vengono creati e progettati per essere fruiti in inglese; le traduzioni in italiano potrebbero arrivare in ritardo oppure non arrivare affatto. Imparare l’inglese aiuta a godersi di tutto senza doversi preoccupare della traduzione.

5. Per diventare più interessanti

Conoscere bene la lingua consente di accedere a moltissimi contenuti culturali, inclusi quelli di spessore (come i grandi classici della letteratura inglese e americana in lingua originale).

Le conversazioni con gli amici e i conoscenti potrebbero diventare più stimolanti, ma non solo: quando si impara una nuova lingua, il cervello crea delle nuove connessioni e si rinforza, rendendoci di fatto più intelligenti.