Incidente sulla Napoli-Salerno: un ferito, traffico paralizzato

Un grave incidente ha bloccato questa mattina l’autostrada Napoli–Pompei–Salerno. Lo schianto, avvenuto poco dopo le 9 all’altezza dell’uscita di Torre Annunziata in direzione Nord, ha coinvolto almeno due auto.

Secondo le prime testimonianze, ci sarebbe un ferito. L’impatto è stato violento e i veicoli risultano gravemente danneggiati.

Sul posto sono attesi i soccorsi e la polizia stradale, che dovrà ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. Solo dopo sarà possibile rimuovere i mezzi e ripristinare la circolazione.

Al momento il traffico è completamente fermo, con pesanti disagi per gli automobilisti.