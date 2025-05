Sant’Anastasia, successo per la Partita del Cuore: sport e solidarietà insieme per Telethon.(Foto)

È finita in parità la Partita del Cuore organizzata per sostenere Telethon, con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un evento che ha saputo coniugare sport e solidarietà, coinvolgendo studenti, artisti e frati francescani in una sfida amichevole che ha emozionato e unito la comunità.

In campo i ragazzi dell’Istituto “Luca Pacioli” hanno affrontato la squadra degli Artisti & Francescani in un clima di entusiasmo, partecipazione e sostegno alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

«Grazie ai ragazzi, agli artisti, ai francescani, al preside Attilio Trusio e a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato. Questa iniziativa è importante per Telethon e per la ricerca» ha dichiarato il sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito sul proprio profilo social. «Appuntamento al prossimo anno!» ha concluso, confermando l’impegno a proseguire su questa strada.