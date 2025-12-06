Il Villaggio di Babbo Natale arriva a Baiano l’8 dicembre

L’atmosfera natalizia è pronta ad avvolgere Baiano con uno degli appuntamenti più attesi del periodo festivo: il Villaggio di Babbo Natale, che aprirà le sue porte l’8 dicembre a partire dalle ore 10:00 presso Piazza F. Napolitano.

L’evento, organizzato dal Comune di Baiano in collaborazione con l’associazione Giovento, promette una giornata ricca di emozioni dedicata a grandi e piccini. La piazza del paese si trasformerà in un vero e proprio mondo incantato, dove luci scintillanti, decorazioni, musica e personaggi delle feste daranno vita a un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Protagonista indiscusso sarà naturalmente Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini nel suo villaggio per ascoltare i loro desideri, scattare foto ricordo e raccogliere le immancabili letterine. Accanto a lui, non mancheranno attività, sorprese e momenti dedicati alla socialità, pensati per far vivere a tutte le famiglie l’autentico spirito del Natale.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di comunità e condivisione, un’occasione per riscoprire la gioia dello stare insieme e inaugurare simbolicamente il periodo più luminoso dell’anno.

L’appuntamento è dunque per l’8 dicembre, dalle ore 10:00, in Piazza F. Napolitano: Baiano aspetta tutti per inaugurare il Natale con un evento ricco di magia.