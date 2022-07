MONTORO. Borgosalus, si entra nel vivo con la formazione medica e le visite specialistiche

Formazione continua e prevenzione immediata al centro della giornata.

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Borgosalus entra nel vivo nella giornata di venerdì 22 luglio, con i primi eventi in programma presso il Villaggio della Salute, all’interno del Complesso Monumentale del Corpo di Cristo a Montoro.

La mattinata vedrà protagonista la formazione continua, pilastro decisivo, secondo la kermesse, ai fini della prevenzione continua. Il dibattito della prima mattinata sarà “Medicina e territorio-prevenzione e corretti stili di vita per promuovere salute”, che avrà per protagonisti numerosi esperti del territorio. La moderatrice del dibattito sarà la prof.ssa Carmela Saturnino, docente di farmacologia presso l’Università degli Studi della Basilicata. Ad aprire i lavori sarà la dottoressa Daniela Caserta, seguita dal cardiologo dello sport Vincenzo Santomauro sul tema “La prevenzione degli sportivi amatoriali dopo un danno cardiovascolare”. Altro argomento oggetto della tavola rotonda sarà “La prevenzione del disagio psicologico: una sfida possibile per il territorio”, trattato dalla psicologa Franca Bottiglieri. Alla dottoressa Bottiglieri succederà il sociologo Simone Picariello, con la relazione “Il post-Covid: come ricostruire e rigenerare nuove relazioni comunitarie”, mentre a chiudere i lavori sarà il dirigente sportivo Dario Micaletti con il tema “Buone pratiche di salute del territorio”.

In base al claim di questa edizione “Il territorio fonte di benessere”, tale obiettivo non è raggiungibile, secondo il festival, senza il pieno coinvolgimento delle istituzioni territoriali. A tal scopo, a mezzogiorno si terrà il seminario “Il territorio fonte di benessere – Il Covid un’opportunità per la comunità”, moderato dal presidente provinciale US Acli, Alfredo Cucciniello. Dato il tenore del dibattito, i protagonisti saranno primi cittadini, quali il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto e il sindaco di Solofra Nicola Moretti. A Giaquinto e a Moretti si avvicenderanno l’assessore al comune di Bisaccia Giuseppe Ciani e il consigliere comunale presso il Comune di Forino, Domenico Fruncillo.

Nel pomeriggio, invece, il cardiologo Carmine Landi effettuerà consulenze specialistiche a titolo gratuito, contribuendo in maniera incisiva alla prevenzione mirata, utile all’anticipazione diagnostica, altro punto fermo del Borgosalus.