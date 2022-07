NAPOLI. Pianura, si costituisce responsabile di doppio omicidio

Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli f.f., si comunica che mercoledì sera gli agenti della Squadra Mobile e i militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di: Antonio PIPOLO, in quanto gravemente indiziato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e di duplice omicidio.

Il medesimo, legato al clan De Micco/De Martino del quartiere di Ponticelli, si è presentato ieri mattina presso la Procura della Repubblica di Napoli per rendere dichiarazioni in merito alla sua responsabilità in ordine al duplice omicidio di Carlo Esposito e Antimo Imperatore, maturato nell’ambito di conflittualità interne al citato sodalizio criminale.

Le indicazioni fornite ieri da Antonio PIPOLO hanno permesso il ritrovamento dell’arma molto verosimilmente utilizzata per il duplice omicidio.