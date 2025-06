Montesarchio punta sulla digitalizzazione: attiva la nuova piattaforma per le segnalazioni dei cittadini

Montesarchio compie un nuovo passo verso l’innovazione e la partecipazione civica. È attiva, infatti, la nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini, uno strumento pensato per rendere più efficiente il dialogo tra la comunità e l’amministrazione comunale.

Si tratta di un sistema semplice e immediato, spiega l’assessore all’Innovazione Angela Papa, che rappresenta un passaggio significativo verso la modernizzazione dei servizi pubblici. Attraverso la piattaforma è possibile segnalare guasti, inconvenienti o reclami relativi alla città e al territorio. Il servizio è già accessibile dal sito istituzionale del Comune, nella sezione “Servizio Segnalazioni”.

Una delle prime a testarne l’operatività è stata la delegata alla manutenzione del territorio Palma Viscione, che sta collaborando con gli uffici per verificare l’efficacia del nuovo strumento. Il nostro obiettivo, spiega Viscione, è rispondere in modo tempestivo e organizzato alle istanze del territorio, programmando gli interventi di manutenzione secondo criteri di efficienza e flessibilità, valorizzando al meglio le risorse a disposizione.

La piattaforma si articola in due principali funzionalità:

Accesso agli atti, per la richiesta di documentazione amministrativa

Segnalazioni, per comunicare problematiche relative a guasti, degrado urbano o altre criticità

Inoltre, la sezione “Istanze Online” permette di compilare in formato digitale i moduli per la presentazione delle richieste, consentendo una gestione più rapida da parte degli uffici competenti.

I servizi sono già disponibili direttamente dalla home page del sito del Comune di Montesarchio, all’interno dell’area “Servizi”. Con questa novità, l’amministrazione conferma la propria volontà di rendere la macchina comunale più vicina e reattiva rispetto alle esigenze dei cittadini.

Montesarchio si conferma un comune all’avanguardia nella digitalizzazione, concludono Angela Papa e Palma Viscione, puntando su strumenti intuitivi e accessibili per migliorare concretamente i servizi pubblici e favorire la partecipazione attiva dei cittadini.