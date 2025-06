Avellino, torna la Zona pedonale nel centro storico: si parte questa sera alle 20:30

Riparte questa sera, giovedì 20 giugno, la Zona pedonale nel centro storico di Avellino. Il dispositivo di limitazione del traffico veicolare sarà attivo a partire dalle 20:30 e resterà in vigore fino all’1 di notte. La misura, in via sperimentale, sarà replicata anche sabato 21 e domenica 22 giugno, sempre negli stessi orari.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, punta a restituire vivibilità e centralità al cuore antico della città, favorendo la socialità e il passeggio serale. Rispetto al passato, l’area pedonale è stata in parte riperimetrata e sarà delimitata da sette varchi, presidiati in questa fase iniziale dagli agenti della Polizia municipale.

Questi i punti di controllo:

Rampa San Modestino, intersezione con via San Francesco Saverio

Via Conservatorio delle Oblate

Via Nappi

Via Chiesa Conservatorio

Vico Episcopio

Largo Triggio

Corso Umberto I, intersezione con via Sant’Antonio Abate

L’accesso alla Zona pedonale sarà consentito esclusivamente ai veicoli dei residenti, ai titolari di autorimesse ricadenti all’interno del perimetro e a tutti i mezzi autorizzati dal Comando della Polizia municipale.

La riattivazione della ZTL serale si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del centro storico, che l’amministrazione intende portare avanti anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere l’area più sicura, attrattiva e a misura di cittadino.