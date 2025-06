Avellino, conferenza stampa della sindaca Laura Nargi: oggi alle 16 in diretta da Palazzo di Città

Avellino si prepara a un momento cruciale per la vita politica e amministrativa della città. Questo pomeriggio, giovedì 20 giugno, alle ore 16:00, la sindaca Laura Nargi incontrerà la stampa nell’Aula consiliare di Palazzo di Città per fare il punto sulla situazione politico-amministrativa dell’ente di Piazza del Popolo.

Si tratta della prima uscita pubblica ufficiale dopo l’insediamento, in un passaggio che potrebbe chiarire assetti, strategie e priorità del nuovo corso amministrativo. Sul tavolo, i temi più urgenti per la città, le prime decisioni operative e i prossimi passi per la formazione della Giunta.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Avellino, offrendo così a tutti i cittadini la possibilità di seguire in tempo reale l’intervento della prima cittadina.

Grande l’attesa per conoscere la visione politica e amministrativa che guiderà Avellino nei prossimi cinque anni, in un momento delicato per il rilancio dell’azione comunale e il rafforzamento del rapporto con la città.