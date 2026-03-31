Montefusco (Av)- Elettrodotto Terna, raccolta firme e posizione unitaria dei territori.

Partecipazione significativa e una linea condivisa: è questo l’esito della riunione svoltasi presso la Casa Comunale di Montefusco sul progetto, promosso dalla società pubblica Terna, dell’elettrodotto 380 kV “SE Montecorvino – SE Benevento III”, che coinvolge diversi comuni a cavallo tra l’Irpinia e il Sannio.

Nel corso dell’incontro, voluto dall’amministrazione, i proprietari dei terreni interessati dal tracciato hanno sottoscritto una raccolta firme indirizzata a Terna, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Comune, esprimendo contrarietà al passaggio dell’infrastruttura.

“La raccolta firme rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile” – ha dichiarato il sindaco Salvatore Santangelo. “Come amministrazione faremo nostra questa posizione e la tradurremo in atti ufficiali, portando in Giunta una deliberazione che recepisca le osservazioni dei cittadini, rafforzandole con elementi tecnici e pianificatori”.

Il Comune è già al lavoro su uno studio complessivo che evidenzia le criticità dell’opera, anche alla luce degli interventi finanziati con fondi PNRR, legati alla valorizzazione ambientale, paesaggistica e culturale. Nelle aree interessate sono infatti in fase di sviluppo percorsi naturalistici inseriti in una strategia condivisa con i centri limitrofi.

Una posizione analoga emerge anche dagli altri territori coinvolti. Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha annunciato l’invio di una proposta a Terna, elaborata insieme ai cittadini, per ridurre l’impatto dell’opera e tutelare il territorio, sottolineando la necessità di un confronto istituzionale condiviso che proseguirà con ulteriori incontri. (Andrea Squittieri)