MONTEFORTE IRPINO. L’Associazione L’Abbraccio 2.0″ rafforza legami con due importanti enti per la comunità

Nella giornata odierna, un importante passo avanti è stato compiuto nel campo della solidarietà e dell’assistenza sociale. L’Associazione “L’Abbraccio 2.0” ha siglato un accordo di collaborazione con l’Associazione APS ELIS ETS, ponendo le basi per un’intensa sinergia che mira alla formazione, progettazione e all’organizzazione di corsi specifici rivolti alla disabilità. Grazie al sostegno del Presidente Andrea Proprato e della Dott.ssa Antonella Scorzeto, questa partnership promette di aprire nuovi orizzonti nel campo dell’inclusione e dell’empowerment delle persone con diverse abilità.

In particolare, saranno organizzati corsi dedicati alla formazione di persone sorde e di coloro che affrontano altre difficoltà sensoriali o cognitive. Questa iniziativa mirata si propone di garantire opportunità di crescita e sviluppo a chi spesso è emarginato dalla società, offrendo strumenti concreti per l’autonomia e l’integrazione.

Ma le novità non si fermano qui. Sempre nella stessa giornata, l’Associazione “L’Abbraccio 2.0” ha stretto un accordo di collaborazione con ADS Campania di Avellino, consolidando così un’altra importante alleanza volta al bene comune. Questa collaborazione prevede l’organizzazione di giornate di raccolta sangue programmate, oltre che l’attivazione di interventi immediati in caso di emergenza. Un impegno concreto per la salute e il benessere della comunità, reso possibile grazie al Presidente Maria Picavo e al responsabile della qualità, Francesco Saverio D’Argenio.

Il Presidente dell’Associazione “L’Abbraccio 2.0”, Luca Marano, ha espresso grande soddisfazione per queste nuove alleanze, sottolineando l’importanza di collaborare con enti che condividono i valori e gli obiettivi della propria associazione. Queste partnership non solo rafforzano i legami tra le varie realtà del territorio, ma rappresentano anche un’opportunità di crescita reciproca e di ampliamento delle proprie iniziative.

Inoltre, il Presidente ha comunicato con entusiasmo l’apertura dello sportello legale presso la sede operativa dell’associazione, disponibile ogni giovedì dalle 18:00 alle 20:00 e gestito dall’Avvocato Teresa Ciamillo. Un servizio prezioso per offrire supporto legale e consulenza a chi ne ha bisogno, confermando l’impegno costante di “L’Abbraccio 2.0” nel mettere al centro il benessere e i diritti di tutti i cittadini.