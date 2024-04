Carmine Tommasone Premiato a Sperone: Il Trionfo di “Mr. Wolf”. Video

Nello scenario della sala consiliare del Comune di Sperone (AV), si è tenuta nel pomeriggio di oggi la quarta edizione del Premio “Sperone”, un evento di rilevanza locale organizzato dall’associazione “Svegliamoci” e presieduto con passione da Pasquale Muccio. Quest’anno, l’attenzione si è concentrata su un protagonista d’eccezione: l’ex pugile irpino Carmine Tommasone.

Nato ad Avellino 40 anni fa, alto 168 centimetri, Carmine Tommasone vanta un prestigioso pedigree nella sua categoria pugilistica. Professionista dal giugno 2010, ha saputo distinguersi nel corso degli anni nella categoria dei pesi piuma, conquistando titoli di rilievo come campione d’Italia, campione dell’Unione Europea e campione intercontinentale WBA. Il suo soprannome, “Mr. Wolf”, non è solo un richiamo al celebre personaggio del film “Pulp Fiction”, ma anche un tributo al lupo, simbolo della sua amata terra d’origine, l’Irpinia.

Una delle pietre miliari della carriera di Carmine è stata la sua partecipazione alle Olimpiadi del 2016 a Rio De Janeiro, Brasile, dove è stato il primo pugile professionista a rappresentare l’Italia in questa competizione prestigiosa.

L’atmosfera dell’evento è stata arricchita dalla conduzione del giornalista Enzo Pecorelli, il quale ha saputo guidare il pubblico attraverso i momenti salienti della carriera sportiva di Carmine. Tra gli aneddoti più toccanti, il ricordo di un momento particolarmente emozionante: dopo una sconfitta avvenuta in Texas, Carmine ha sorpreso tutti presentandosi sul ring e chiedendo alla sua allora fidanzata la sua mano, consegnandole un anello mentre era inginocchiato sul tappeto.

La presenza in sala della moglie di Carmine, ha aggiunto un tocco di intimità e affetto alla serata, quando Pecorelli ha sottolineando l’importanza del sostegno familiare nel percorso di un atleta.

Il Premio “Sperone” si conferma quindi non solo come un’occasione per celebrare il talento e il successo sportivo, ma anche come un momento di condivisione e riflessione sulla determinazione e la passione che guidano gli individui verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Carmine Tommasone incarna perfettamente questi valori, rappresentando un esempio ispiratore per la comunità di Sperone e oltre.