Monteforte Irpino, il 13 dicembre segna la rinascita istituzionale: ieri il ritorno del Consiglio comunale dopo il commissariamento

Il 13 dicembre, ieri, resterà una data storica per Monteforte Irpino. Dopo un anno e mezzo di commissariamento, il Comune è tornato finalmente alla piena vita democratica con la prima seduta del Consiglio comunale della nuova amministrazione. Un momento intenso e carico di emozione quello vissuto nell’aula consiliare di Palazzo Loffredo, dove si è respirato un clima di partecipazione, sollievo e speranza.

A guidare questa nuova fase è il sindaco Fabio Siricio, che ha fatto il suo debutto ufficiale da primo cittadino davanti al civico consesso. Nel corso della seduta di insediamento, Siricio ha presentato e ufficializzato la giunta comunale, delineando l’assetto politico-amministrativo che accompagnerà Monteforte Irpino nei prossimi cinque anni.

La squadra di governo

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Vincenzo Ercolino, con deleghe a Urbanistica, Rigenerazione urbana e Lavori Pubblici.

A Martino De Falco sono state assegnate le Politiche sociali, i rapporti con l’Asl e l’Ambito Sociale Territoriale, oltre a Suap e Attività Produttive.

Elisabetta Iannaccone entra in giunta con un pacchetto articolato di competenze: Personale, Trasparenza, Patrimonio, Contenzioso, Area Vasta, Fondi europei e Marketing territoriale.

Le deleghe a Cultura e Pubblica Istruzione, Biblioteca comunale e Archivi e Tutela degli animali vanno a Francesca De Santis, mentre Massimo Vitale seguirà Protezione Civile, Sicurezza, Manutenzione e Pubblica Illuminazione.

Il sindaco Siricio ha scelto di mantenere per sé le deleghe al Bilancio e all’Ambiente, ritenute centrali nella fase di rilancio dell’ente.

Incarichi ai consiglieri comunali

Nel segno della partecipazione e della condivisione del lavoro amministrativo, il primo cittadino ha assegnato deleghe anche ai consiglieri comunali:

• Valentina Sparano: Rapporti con le associazioni, Politiche giovanili, Pari Opportunità e Servizio Civile

• Luigi Pescatore: Transizione ecologica e Servizi cimiteriali

• Katia Renzulli: Agricoltura e Turismo

• Valentina Venuti: Decoro e vivibilità urbana, Verde pubblico

• Pasquale Capriglione: Eventi, Sport, Spettacolo e Forum dei giovani

Su proposta della maggioranza, il Consiglio ha eletto Giuliano Del Mastro presidente del Consiglio comunale. La votazione è avvenuta all’unanimità, con il consenso anche della minoranza, a testimonianza di un avvio istituzionale improntato al rispetto reciproco e al dialogo.

Il segnale alla città: luci, Natale e senso di comunità

A conclusione del civico consesso, Monteforte Irpino ha vissuto un momento dal forte valore simbolico: l’accensione dell’albero di Natale davanti a Palazzo Loffredo. Un’iniziativa resa possibile dalla scelta della maggioranza di rinunciare all’indennità di dicembre, destinandola all’organizzazione degli eventi natalizi che, senza questo gesto, non avrebbero potuto svolgersi.

Un segnale concreto di vicinanza alla comunità e di attenzione al tessuto sociale del paese, che ha ritrovato ieri sera le sue luci e un clima di condivisione.

Una nuova fase amministrativa

Con il ritorno del Consiglio comunale e l’insediamento della nuova giunta, Monteforte Irpino archivia definitivamente il periodo del commissariamento e guarda avanti. La sfida ora è trasformare l’entusiasmo della ripartenza in azioni amministrative efficaci, capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini e di restituire centralità e prospettiva al territorio.

La nuova stagione politica è ufficialmente iniziata.